MC Gui se filia ao PSD, partido de Gilberto Kassab, em São Paulo

MC Gui se filiou ao PSD durante evento do diretório do partido em São Paulo nesta segunda-feira (5).

O que aconteceu

Filiação contou com a presença de Gilberto Kassab, presidente do partido, e de Nelson Jobim, ex-ministro do STF. A cerimônia foi organizada para a posse do ex-senador Heráclito Fortes como presidente do Conselho Político da legenda.

A filiação de Gui teria sido costurada por conta de sua atuação em projetos sociais na capital paulista e no Guarujá. Projetos são voltados para o ensino de jiu-jitsu e cuidados com pets. "Ele vem fazendo muito trabalhos sociais. Se aliou com Kassab para apresentar seus projetos", informa Rogério Alves, pai e empresário de Gui, em contato com Splash