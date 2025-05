'Tesão tomou conta de geral': fã invadiu ônibus e chupou banda inteira

Sou guitarrista há mais de 30 anos e coleciono histórias loucas na estrada, mas nenhuma se compara ao que passamos a chamar de "boquetegate".

Em 2014, nossa banda, bastante conhecida no cenário nacional, estava em turnê pelo interior de São Paulo, com shows lotados. As fãs esperavam na porta do camarim ou na saída tentando entregar presentes: bichinhos de pelúcia e calcinhas usadas. A gente se acostumou com pedidos inusitados como autógrafo na bunda, nos seios, convites para festinhas pós-show. Não nego que várias vezes até rolava uma pegação de leve num camarim ou outro.

Mas foi em um show em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, que a coisa escalou para outro nível. Já estávamos no ônibus, exaustos, esperando o motorista quando uma menina linda começou a gritar do lado de fora: "Abre a janela, é urgente! Urgente". Nosso batera Tino* abriu a janela e ela, que deveria ter uns 20 anos, vestindo um sutiã preto com blusa transparente e minissaia de couro, perguntou: "Posso subir aí pra chupar o pau de vocês?".