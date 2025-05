Thaís Fersoza expõe acidente doméstico doloroso: 'Dor que vem do útero'

Thaís Fersoza, 41, passou por uma experiência para lá de dolorosa ao bater o dedo do pé contra um dos móveis de sua casa.

O que aconteceu

A dor da pancada foi tamanha que a atriz se viu obrigada a fazer compressas de gelo no membro ferido. "Na base do gelo. Dei uma topada de madrugada com o dedinho que achei que eu tinha acordado a casa inteira. Aquela dor que vem do útero, sabe?", relatou ela, por meio do Instagram.

Embora festeje o fato de não ter fraturado o dedo, Thaís deixou claro que o perrengue foi imenso. "Gente, olha, não quebrou? Não quebrou, mas não sei explicar o que está o meu dedinho."