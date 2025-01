Carminha é a desmascarada da vez no The Masked Singer Brasil

O The Masked Singer Brasil deste domingo, 19, desmascarou Carminha: a personagem da novela Avenida Brasil foi interpretada no programa pela jornalista Sandra Annenberg.

Sobre a experiência, ela disse que se dedicou e que levou a sério, embora tivesse se divertido: "Me perguntava: 'o que estou fazendo aqui?' E aí me lembrava por que tinha aceitado o convite. Porque queria me divertir e ter uma experiência única".

"Isso nunca mais vai acontecer na minha vida, aproveitei a oportunidade como nunca", completou.