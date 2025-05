'Vale Tudo': casal LGBT vai adotar criança? Trama não existia na 1ª versão

Em cenas previstas para o capítulo de sábado (17), o casal segue para Petrópolis para conhecer a criança. Na próxima semana, a menina será levada para casa.

Essa trama é inédita no remake de "Vale Tudo". Na primeira versão da trama, exibida em 1988, Laís e Cecília não tinham filhos.

Na novela original, o casal tinha um destino trágico. Em 1988, Cecília morria em um acidente de carro, deixando sua esposa desolada.

Apesar de não morrer no remake, a irmã de Marco Aurélio (Alexandre Nero) também vai sofrer um acidente de automóvel no remake. Segundo informações do jornal O Globo, ela ficará entre a vida e a morte, mas sobreviverá para ter um final feliz ao lado da esposa e da filha.

