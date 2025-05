'Escorregou facinho': como rompi tendão do cotovelo numa bela trepada

Eu gosto de pessoas ligadas à música. O parceiro em questão era cantor. Ele veio depois do sonoplasta e antes do cara que despertou minha paixão com as playlists mais sensíveis da humanidade. Nos conhecemos num app e, após o match e um bom papo, decidi encontrá-lo em um barzinho onde ele se apresentava. Ele não sabia, mas era parte de uma experiência que eu estava fazendo com meu analista: ver como me saía em dates sem álcool.

Conversamos nos três intervalos da noite, entre um drinque fake, uma água e um café. No segundo break, ganhei um beijo na boca desastrado, com ele atravessado por cima da mesa.

Fim de show, resolvi ir pra casa. Ele me levou até o carro. Era noite de blecaute, a rua estava um breu. No beijo de despedida, ganhei uma carícia na barriga e uma pegada nos peitos. Sóbria, fiquei com medo de ser assaltada e fui embora.

Nisso, a vida desandou. Meu pai, que já estava doente, piorou e entrou em estado terminal. Travei a coluna e passei meses em tratamento. Não consegui mais encontrar o cantor. Mas ria arrepiada sempre que lembrava da mão dele no meu peito. Ele, porém, ficou ali no WhatsApp, me dando um apoio inacreditável. Nosso segundo encontro foi quando ele apareceu de surpresa no enterro do meu pai.

Quando finalmente conseguimos nos encontrar para um date, a conexão já estava feita. E que conexão! O beijo foi impressionante, línguas no mesmo ritmo, tesão imediato. O jantar passou voando. E de repente estávamos em casa nos pegando como se mais nada importasse.

Nos beijávamos meio que escorregando do sofá quando ele arrancou minha blusa e tirou meu seio do sutiã. Para se equilibrar, ele ajoelhou no chão, no meio das minhas pernas, e passou a se dedicar ao meu mamilo. Apenas joguei a cabeça pra trás e aproveitei o momento, com meus dedos entrelaçados nos seus cabelos. Ele sugava o bico duro e soltava, oscilando força e delicadeza. E lambia com muita vontade.