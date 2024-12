Isabel Veloso, grávida e com câncer, já decidiu método do parto: 'Salva vidas'

"Eu tinha preferência pelo parto normal, continuo tendo. Em minha opinião, a cesárea deve ser feita em casos como este, por exemplo, quando a vida da mãe, do bebê, estão em risco e tantas outras coisas pesam. Mas não deixa de ser uma via de parto. Não deixa de ser um modo que salva vidas. E se não tivesse a cesárea? Como ficaria a minha situação e do meu neném? Graças a Deus que existe a cesárea, assim podemos ficar muito mais seguros em relação ao parto do Arthur", finalizou.

Durante a gravidez, ela chegou a ser internada por conta do avanço da doença, mas já recebeu alta hospitalar.

Piora no câncer

Isabel Veloso está grávida de um menino. Em seus Stories, ela explicou que precisou ir ao hospital realizar exame de imagem. "Eu ia fazer um exame de imagem, ressonância, e tinha ultrassom do Arthur, que faço lá em Cascavel (PR). No final, deu tudo errado. Não deu pra gente fazer essa programação, porque eu tive perda de líquido da bolsa na segunda-feira, foi uma perda considerável. Fiquei perdendo várias vezes. A gente foi para a maternidade e eles me internaram para monitorar", começou dizendo.

A jovem, que é casada com Lucas Borbas, 27, explicou que seu bebê está bem de saúde. No entanto, revelou que sente muita tosse e a quimioterapia pode não estar fazendo efeito.

"Estou com muita tosse, por isso, não estou falando muito nos Stories. Estou ficando rouca de tanta tosse que eu tenho. Saiu a tomografia e não foi uma notícia que a gente esperava. Internei por um motivo e fiquei internada por outro. O Arthur estava bem, se estabilizou, parou de vazar líquido da bolsa, então não era nada preocupante com ele. Era comigo", disse ela.