Angélica admite 'erro' em educação de filha: 'Tinha que ter segurado mais'

Ela citou a diferença entre Eva e seus outros filhos, que são menos "viciados" no universo digital. "Eu fiz dentro de um limite que eu achei 'ah, tudo bem'... E hoje eu vejo a diferença do Joaquim com relação à Eva. Ele tem um controle muito maior deste vício, que é a rede social, que é tela, do que ela. Não é culpa dela. Isso é culpa de quem coordenou isso, no caso somos nós [os pais]".

Além de Eva, Angélica é mãe de Benício, 21, e Joaquim, 17, da relação com Luciano Huck.