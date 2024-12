Elton John é nomeado como 'Ícone do Ano de 2024' pela Time

O cantor Elton John foi eleito "Ícone do Ano de 2024" pela revista Time. O anúncio ocorreu na tarde desta quarta-feira, 11, e foi acompanhando por uma longa reportagem que relembra e celebra a carreira do Rocket Man. A publicação revelará a "Pessoa do Ano" nesta quinta-feira, 12.

"John está no mundo do show business há 60 anos, e em 50 deles tem sido o dono de sua carreira, excessivamente e extraordinariamente famosa. Seus triunfos, erros, forças, fraquezas, perucas e fantasias de pato têm estado em plena e permanente exibição", definiu a jornalista Belinda Luscombe.

O perfil destacou as muitas polêmicas vividas por Elton John ao longo dos anos - das drogas aos relacionamentos conturbados -, mas classificou o músico como um sobrevivente. "Ele superou ou evitou os quatro cavaleiros do apocalipse que dizimaram os nomes mais ousados da sua geração: dependência química, AIDS, irrelevância e suicídio."

Segundo o texto, um dos motivos pelo qual o cantor ainda é tão relevante é sua produtividade longeva. "Após ter realizado mais de 4.500 shows ao longo de meio século, John se aposentou das turnês no final de 2023, mas não da produção cultural", escreveu a revista Time.

O artista, que está gravando um novo álbum de canções inéditas, não se limita aos discos. Além de ter um documentário sobre si - Elton John: Never Too Late - prestes a estrear no Disney+, o músico também escreve canções e produz musicais - ele é o responsável pela composição do musical O Diabo Veste Prada que acaba de estrear na West End, em Londres.

O cantor também apresenta o podcast Rocket Hour, um programa em que John conversa com novas estrelas do mundo da música. Sua colaboração com novos artistas é celebrada pela revista Times, que destaca a proximidade do artista com nomes como Dua Lipa e Chappell Roan. "A música dele tem sido a trilha sonora da minha vida desde sempre", afirmou a cantora anglo-albanesa à publicação.

Ao ser perguntado sobre seu legado, John foi honesto. "Se as pessoas lembrarem que tentamos mudar o mundo, fomos gentis e tentamos ajudar as pessoas, isso seria o suficiente para mim", afirmou o cantor. "E, além disso, havia a música."

Elton John perdeu visão do olho direito devido a uma infecção

Em novembro, o cantor virou notícia ao revelar para o mundo que havia perdido a visão do seu olho direito. Em entrevista ao programa Good Morning America, Elton John revelou que a lesão ocorreu devido a uma infecção severa que contraiu em uma viagem pelo Sul da França. No outro olho, tem visão parcial.

"Tenho esperanças e quero acreditar que ficará tudo bem. Mas, no momento, estou travado. Posso até dar entrevistas, mas ainda não consigo gravar em estúdio porque não consigo enxergar as letras", disse.

As complicações aconteceram em julho. Em setembro, o músico publicou um comunicado no Instagram em que revelava a condição. "Estou me recuperando, mas é um processo extremamente lento e ainda vai levar um tempo até que eu recupere totalmente a visão no olho afetado", dizia o texto.