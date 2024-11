Christina Aguilera anuncia shows no Rio e em São Paulo em 2025

Christina Aguilera acaba de anunciar que fará seu primeiro show solo no Brasil. A apresentação será em 6 de fevereiro, no Rio de Janeiro, na Farmasi Arena. Os ingressos já estão à venda pelo site da Eventim. Além da apresentação no palco carioca, a cantora participa também do CarnaUOL no Allianz Parque, em São Paulo, no dia 8 de fevereiro.

Após uma série de shows no Voltaire do The Venetian, em Las Vegas, e no Japão, Aguilera trará ao Brasil o espetáculo que celebra os 25 anos de seu álbum de estreia, Christina Aguilera. No Rio, os ingressos custam de R$ 225 a R$ 790.

Lançado quando a artista tinha apenas 18 anos, o álbum de estreia emplacou três singles no topo das paradas: Genie in a Bottle, What a Girl Wants e Come On Over Baby (All I Want Is You). O trabalho também lhe rendeu o Grammy de best new artist. Hoje, Christina Aguilera, de 43 anos, acumula mais de 75 milhões de discos vendidos, sete prêmios Grammy e cinco singles no topo da Billboard Hot 100, consolidando-se como uma das maiores popstars do século 21.

Conhecida por suas letras que abordam autoestima, sexualidade e resiliência, Aguilera lançou em 2002 o aclamado álbum Stripped, que inclui o hit Beautiful, uma homenagem à comunidade LGBT+. O impacto dessa música lhe rendeu um prêmio especial no Glaad Media Awards de 2003.

Sua influência no mundo da música também foi reconhecida pela Rolling Stone, que a incluiu em sua lista dos Maiores Cantores de Todos os Tempos, um feito notável para uma artista com menos de 30 anos.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.