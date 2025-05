Mamulengo: A História do Forró se apresenta em SP

A dramaturgia do espetáculo de mamulengos é baseada na emocionante história de amor entre Julieta e Seu Oliveira que veio para São Paulo em busca de melhores oportunidades deixando para trás a sua esposa e filhos. Uma trajetória que reflete a experiência de muitos nordestinos que enfrentaram o mesmo caminho.

O espetáculo tem trilha sonora ao vivo com a participação de um trio pé de serra (zabumba / sanfona / triângulo).

Sobre o Projeto

O projeto "Circulação - Mamulengo: A História do Forró" contemplado pelo Edital Fomento Cultsp- Proac Nº 16/2024 - Fortalecimento Das Culturas Populares e Povos Tradicionais fará 12 apresentações pela região metropolitana da cidade de São Paulo. Todas as apresentações são gratuitas.

"Mamulengo: A História do Forró", celebra e explora diversos aspectos da rica cultura nordestina, incluindo dança, arte, culinária, linguajar e vestimenta. É uma iniciativa dedicada a preservar e promover as tradições que moldaram a nossa identidade cultural e reconhecer a significativa contribuição nordestina para nossa cidade.

A magia do mamulengo combinada com o ritmo vibrante do forró proporciona uma experiência cultural inesquecível, encantando e emocionando o público a cada apresentação.