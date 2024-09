Habeas corpus de Deolane Bezerra não foi julgado; ela continua presa

A influenciadora Deolane Bezerra, presa na quarta-feira (4), durante a operação deflagrada pela Polícia Civil de Pernambuco que mira uma organização criminosa suspeita de envolvimento em jogos ilegais e lavagem de dinheiro, permanece detida na Colônia Penal Feminina do Recife (CPFR), na região metropolitana.

O que aconteceu

A confirmação foi feita neste sábado (7) pelo advogado Carlos André Dantas, que faz parte da equipe de defesa dela. Ele negou a informação de que Deolane teria deixado a prisão na sexta-feira (6). Conforme Dantas, há um conflito de competência entre câmaras criminais do Tribunal de Justiça de Pernambuco para julgar o habeas corpus impetrado pela defesa, em razão de outro pedido ingressado anteriormente por um advogado do Paraná.