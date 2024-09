Filho de Deolane Bezerra posta mensagem após prisão da influenciadora

O filho mais velho de Deolane Bezerra postou uma mensagem motivacional depois da prisão da advogada na manhã desta quarta-feira, 4. "Seja paciente, às vezes é preciso passar pelo pior para conseguir o melhor", publicou Giliard Santos em seus stories do Instagram.

Na última quarta-feira, 28, Giliard, que se apresenta no Instagram como "apostador profissional", teve um carro de luxo avaliado em R$ 3 milhões apreendido pela Polícia Militar. A McLaren 720S Coupé estava sem placa e com a cor original alterada. O jovem, de 20 anos, relatou à polícia que não tinha habilitação para dirigir, de acordo com O Globo. A PM informou que se tratavam de "irregularidades administrativas", e ele foi liberado após prestar esclarecimentos.

Conhecida como "doutora Deolane", a influenciadora de 36 anos foi alvo de uma operação policial contra lavagem de dinheiro e práticas de jogos ilegais em Recife, Pernambuco. Além de 19 mandados de prisão, no Recife, Campina Grande (PB), Barueri (SP), Cascavel e Curitiba (PR) e Goiânia (GO), estão sendo cumpridos no âmbito da operação 24 mandados de busca e apreensão domiciliar, sequestro de bens e valores e bloqueio de R$ 2,1 bilhões em ativos financeiros.

Irmã também se pronunciou

A mãe de Deolane, Solange Alvez, também teve um mandado de prisão preventiva emitido em seu nome, o que foi confirmado pela irmã dela, Dayanne. Em pronunciamento no Instagram, Dayanne informou que a Polícia Civil apreendeu objetos de valor na casa da influenciadora, entre eles relógios e dinheiro.

"Até o momento, o que nos sabemos sobre isso é que é um processo relacionado à empresa Esporte da Sorte. Ainda não sabemos o real motivo disso, mas sabemos que essa é uma empresa que atua em todo o Brasil, com diversos influenciadores e diversas emissoras de televisão e, até onde eu sei, uma empresa idônea", disse Dayanne em seus stories. A advogada declarou acreditar que sua família está sendo perseguida.

Em nota repercutida pelo Estadão, o Esportes da Sorte destacou "compromisso com a verdade, com o jogo responsável e, principalmente, com o cumprimento de todos os seus deveres legais". Afirmou ainda estar à disposição "para apresentar documentos, esclarecer dúvidas e prestar apoio irrestrito a qualquer ação investigatória" e reclamou sobre estar "às escuras, sem acesso aos autos do inquérito e aos motivos da ação policial."