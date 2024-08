Ex-mulher de Nahim: 'Passei um inferno dentro de casa depois das drogas'

Andrea explicou por que não se pronunciou publicamente sobre o assunto. "Sempre quis preservar a imagem de Nahim, respeitar a memória dele", disse. E revelou que ficou em choque quando presenciou o ator fazendo uso de droga dentro de casa.

Sobre isso, ela comentou que quando questionou Nahim, ele teria declarado que fazia "uso recreativo" da substância.

Emocionada, ela disse que terminou o relacionamento ainda amando o cantor. "Terminei pra ver se ele acordava. Antes de amá-lo, eu tinha de me amar", disse.

A empresária também disse ter temido a divulgação do laudo, pois o caso está sob segredo de justiça. Segundo nota da Secretaria de Segurança Pública ao Estadão, na semana passada, "o caso foi investigado pelo 1º DP de Taboão da Serra e relatado ao Poder Judiciário nesta quarta-feira, 21. Detalhes serão preservados em razão do sigilo judicial decretado".

Cunhada também se pronunciou

No dia 22, a jornalista Lisa Gomes, cunhada de Nahim, usou as redes sociais para postar um esclarecimento sobre a divulgação do laudo que revelou a causa da morte do cantor.