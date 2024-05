'A Queda do Céu', uma celebração da vida dos yanomamis em Cannes

"Temos essa forte crença de que o filme, a arte, é uma forma de encontro, uma forma de relacionamento, uma forma de criar outros mundos, outras possibilidades. Acho que os yanomami também entendem isso", explica Gabriela Carneiro.

Eryk Rocha é filho do prestigiado cineasta Glauber Rocha (1939-1981), um dos integrantes do Cinema Novo brasileiro, ao qual seu filho prestou homenagem em um documentário apresentado em Cannes em 2016. "É muito emocionante estar aqui novamente, trazendo a luta do povo yanomami, o sonho do povo yanomami", diz o cineasta.