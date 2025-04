'Dona de Mim': Personagem de Rafa Vitti sensualiza sem camisa e faz ménage

No capítulo de hoje, da novela "Dona de Mim" (Globo), Davi (Rafa Vitti) sensualizou sem camisa e fez ménage com duas mulheres.

O que aconteceu

No segundo capítulo de "Dona de Mim", o personagem de Rafa Vitti apareceu sensualizando sem camisa. Ele posou junto com as modelos da fábrica de lingerie da família.