Dona de Mim hoje (10): veja resumo do capítulo deste sábado

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo deste sábado (10) em "Dona de Mim" (Globo).

O que vai acontecer

Sofia pede ajuda para encontrar o endereço de Leo. Yara implica com Davi. Abel descobre que Sofia fugiu de casa. Sofia é abordada, no ônibus, por um homem suspeito. Samuel encontra uma pista sobre o paradeiro da irmã mais nova. Leo se desespera ao saber da fuga de Sofia. Kami repreende Ryan por dar um celular escondido para Dedé. Leo encontra Sofia. Vespa manda Lucas trabalhar no galpão de Alan como espião. Sofia implora que Abel recontrate Leo. Leo conta para Sofia sobre o bebê que perdeu. Samuel avisa a Abel que contratará Leo para cuidar de Sofia.