Camila Pitanga e Cláudia Abreu: 'Dona de Mim' marca volta de astros à Globo

"Dona de Mim" estreia hoje no horário das sete da Globo cercada de expectativas. Uma delas é o retorno de vários atores às novelas da emissora após alguns anos. Splash listou quais são eles.

Camila Pitanga

A atriz está sumida das novelas da emissora desde "Velho Chico", em 2016, folhetim que ficou marcado pela morte do protagonista Domingos Montagner. No começo do ano, Camila viveu a vilã Lola Argente na novela "Beleza Fatal", do streaming Max.