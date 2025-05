Atriz de 'Dona de Mim' teve perna amputada aos 8 anos para superar doença

Eu tive um osteossarcoma, tive um câncer, com 8 anos. Foi super de boa para mim. Superei isso muito bem, com a ajuda da minha mãe, que é muito minha parceira.

Haonê Thinar, no programa Encontro, em abril

Hoje, ela usa sua trajetória para inspirar e quebrar padrões. Modelo, dançarina e atriz, realizou o sonho de desfilar na São Paulo Fashion Week em 2023 —um feito marcante para a inclusão de corpos diversos no mundo da moda.

Agora, dá voz à representatividade por meio de seu primeiro trabalho na TV aberta. Como mulher preta e PCD (Pessoa com Deficiência), ela reforça a importância da diversidade nas telas na nova novela das sete da Globo.

Haonê Thinar com Giovanna Lancellotti e Clara Moneke em 'Dona de Mim' Imagem: Manoella Mello/Globo