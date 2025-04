Chrigor Lisboa desabafa sobre ser 'impedido' de ir a casamento da filha

Chrigor Lisboa, ex-Exalta Samba, revelou mágoa por ter sido impedido de ir ao casamento da própria filha, Sophia, devido a problemas com a família de sua ex-esposa.

O que aconteceu

Lisboa expôs ressentimento por não ter tido a oportunidade de acompanhar Sophia até o altar. "Minha filha mais velha casando e eu não podia ir ao casamento porque a família da minha ex-mulher não se dá bem comigo. Então eu não pude entrar com minha filha no casamento", desabafou durante participação no podcast Papagaio Falante.

Chorando, o músico disse que, após esse episódio, conseguiu se reconciliar com a herdeira. "Pô, cara, eu queria entrar com a minha filha. Nem fui, não pude ir. Porque a família da parte da minha ex-mulher não me aceitava. Mas hoje me dou bem com minha filha e é vida que segue".