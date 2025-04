Quem são os nepobabies no elenco do remake de 'Vale Tudo'?

No embate entre Heleninha e Marco Aurélio, ele está sempre do lado da mãe. Tiago não se identifica nem um pouco com os valores e hábitos do pai, que vê como carrasco.

Felipe Ricca

"Vale Tudo" é o segundo trabalho no audiovisual de Felipe Ricca. Ele estreou na teledramaturgia em "Pedaço de Mim", melodrama da Netflix, em que viveu Kiko. Na trama, ele era o playboy que estupra uma garota na boate de Oscar (Felipe Abib) com a ajuda do próprio proprietário.

Na atual novela da Globo, Felipe é Carlos, um grande amigo de André (Breno Ferreira). Ele trabalha na hípica como médico veterinário e tem um namorico com Flávia (Ywyzar Guajajara).

Carlos (Felipe Ricca) em 'Vale Tudo' Imagem: Manoella Mello/Globo

Na vida real, Felipe é filho dos atores Marco Ricca e Adriana Esteves. Além disso, ele é enteado de Vladimir Brichta. No Instagram, Felipe tem atualmente 114 mil seguidores. Na rede social, ele também divulga seu trabalho como músico.