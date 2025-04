Qual valor Maria de Fátima recebeu pela venda da casa em 'Vale Tudo'?

A ostentação da jovem fez parte do público questionar por qual quantia foi vendida a casa que era de Salvador (Antonio Pitanga). "Quanto Maria de Fátima faturou na venda da casa, foi só os 120 mil? Só de passagem aérea de urgência, roupas, sapatos, acessórios de grife, hospedagem no Copacabana Palace e alimentação chega nessa valor brincando", comentou uma usuária do X (antigo Twitter). "Só na Gucci, Hermes e Chanel a Maria de Fátima já gastou 80% do valor da casa", opinou outro.

Em uma cena da novela, exibida no capítulo de terça-feira (1º), Maria de Fátima vai ao banco e é revelado o valor que ela tem para gastar em um primeiro momento. "A parte principal do dinheiro você não pode mexer por dois meses", diz o gerente. "Esses R$ 120 mil vai dar para o dia a dia", responde a jovem.

Com isso, ficamos sabendo que Fátima ainda tem uma alta quantia no banco, porém não é revelado o valor exato. Os R$ 120 mil que ela está gastando com luxo não é nem a maior parte do montante que ela ainda tem guardado.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo.