'Volta por Cima': Resumo dos capítulos da novela da Globo de 31/3 a 5/4

Osmar avisa a Madalena sobre o confronto na Vila Cambucá. Caçapa manda a localização de Marco para Gerson. Jin encontra Hana desmaiada e a acolhe. Madalena e Jão tentam se proteger na rua. Cacá pensa em Chico. Jin comenta com Min-Ji que acredita que Hana não esteja doente. Gigi pede para Belisa impedir Rodolfo de ir para a guerra dos irmãos. Madalena se machuca durante o confronto, e Jão se preocupa. Violeta descobre que foi enganada por Osmar. Passam-se alguns meses. Jão e Madalena observam a obra da casa onde irão morar. Cacá dá entrada no hospital em trabalho de parto.

Terça-feira, 1º de abril

Nasce o filho de Cacá, e Violeta tenta se apoderar da criança. Jão desabafa com Edson sobre o nascimento do filho de Cacá. Joyce conversa com Madalena sobre Sebastian. Violeta diz a Osmar que ficará com seu neto. Chico visita Cacá no hospital. Sebastian convida Joyce para sair. Osmar é reverenciado pelas ruas da Vila Cambucá. Nando passa mal na academia, e Rafa o leva para o hospital. Violeta expulsa Cacá de sua casa. Tati reclama da ausência de Jin. Rafa comenta com Jão e Edson que acredita que Nando esteja usando anabolizantes. Cacá pede ajuda de Chico.

Quarta-feira, 2 de abril

Chico promete ajudar Cacá. Edson pede que o médico faça um exame de sangue em Nando. Violeta cuida de seu neto, e Osmar questiona a esposa sobre Cacá. Nando é obrigado a assumir para a família que usa anabolizantes. Rodolfo pede para Roxelle ajudá-lo a se entender com Gerson. Gerson tenta se aliar a um antigo membro da cúpula. Chico sugere que Cacá peça a ajuda de Osmar. Chega o dia do casamento de Sidney e Cida. Violeta sai com o neto, e Cacá procura Osmar. Gerson exige que Roxelle mude sua roupa para sair com ele. Cida chega para o casamento com Sidney.

Quinta-feira, 3 de abril