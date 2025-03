'Que homem'; Juliano Cazarré sensualiza sem camisa em 'Volta por Cima'

Tereza (Cláudia Missura) chegou bem na hora e ficou com ciúme do marido sem camisa na frente de outra. Depois disso, o casal continuou discutindo na rua ainda com Jayme andando com o peitoral à mostra.

Nas redes sociais, os telespectadores gostaram de ver Juliano Cazarré sem camisa. "O corpo desse macho", comentou um usuário do X (antigo Twitter). "Juliano Cazarré, que homem!", escreveu outro.

A TEREZA CHEGANDO BEM NA HORA ERRADA #VoltaPorCima pic.twitter.com/qkF5IRzVkf -- TV Globo (@tvglobo) March 27, 2025

Juliano Cazarré, meu deus que homem #VoltaPorCima -- Vicky ?? (@Vicky_Blackk) March 27, 2025

o que o cazarré tem de negacionista tem de gostoso #VoltaPorCima -- ostrafelipe (@OstraFelipe) March 27, 2025