'Debochado e irônico': o vilão de Marcello Novaes na nova novela das sete

Jaques quer a presidência da fábrica Boaz para implementar suas novas ideias, que ele acredita serem capazes de levantar a empresa. Ele sente que foi injustiçado na divisão de poder e que Abel sempre teve mais carinho e foi o filho preferido. Essa disputa pela presidência é alimentada por esse sentimento de injustiça.

Marcello Novaes

Marcello defende seu personagem e diz que ele tem outras características além de ser um vilão. "Jaques é, sim, um vilão, mas um vilão que pode também ser amado. Ele é debochado, irônico e quer ter tudo o que não teve em relação à família, especialmente na divisão de poder. Abel é o atual presidente da fábrica de lingeries Boaz, mas Jaques quer assumir a presidência para implementar suas novas ideias, pois ele estudou fora do país. Ele tem coerência em suas ideias, mas também uma grande ambição. Jaques sente que foi injustiçado, que Abel sempre foi o filho preferido, o que alimenta essa disputa".

Jaques é um vilão de novela, mas ele tem muitas nuances e um pouco de comédia. Ele não é aquele vilão sisudo, com cara de mal. Pelo contrário, ele é um cara boa gente em alguns momentos, o que pode fazer o público gostar dele.

Jaques não estará sozinho em suas maldades, ele contará com a ajuda de Tânia (Aline Borges) e Ricardo (Marcos Pasquim). "Jaques tem uma relação aberta com sua esposa, Tânia, que entende que ele não teve justiça em relação ao seu potencial. Eles se unem para conquistar a presidência da fábrica. Ricardo, o advogado, não é completamente honesto e se une a eles nessa empreitada".

Os bastidores de 'Dona de Mim'

Para Novaes, uma das maiores alegrias que "Dona de Mim" lhe proporciona é a troca com outros grandes nomes do elenco. "Estou tendo muita sorte de trabalhar com atores maravilhosos no meu núcleo, como Tony Ramos, Cláudia Abreu, Aline Borges e Pasquim. Tenho um carinho muito especial pelo Tony, com quem divido não só uma relação profissional, mas também uma amizade de longa data. Ele me acrescenta muito, tanto profissionalmente quanto na vida pessoal".