Adotado e sucessor: como será personagem de Juan Paiva em 'Dona de Mim'

Além disso, Juan está adorando voltar a trabalhar com a autora Rosane Svartman, com quem fez "Totalmente Demais", em 2015. "Trabalhar com o Allan [Fiterman, diretor da novela] e sua equipe está sendo ótimo. O set é muito leve, dando confiança e liberdade para o ator criar e trabalhar. A Rosane [Svartman] foi a primeira pessoa que me deu oportunidade em novelas, em 'Totalmente Demais', e também dá liberdade para improvisar, mantendo a naturalidade e criando relações verdadeiras em cena".

Apesar da alegria, Paiva teve uma certa dificuldade no início de sua preparação para viver Samuel. "No início, senti muita dificuldade porque estava com uma lesão no pé. Trabalhar com desconforto é chato, mas estou em fisioterapia e melhorando. Isso está me trazendo mais confiança e segurança. Estou começando a entender melhor o personagem e suas camadas, descobrindo sua profundidade".

Ele também celebra o encontro com os outros atores do elenco, como Rafa Vitti, Bel Lima e Elis Cabral, que serão seus irmãos. "Ele e o Davi são diferentes, mas muito amigos. O Davi é festivo e mulherengo, enquanto o Samuel é centrado. Eles se completam e se dão muito bem. Com a Ayla, há respeito e confiança, mas ela saiu de casa muito nova, criando um distanciamento. Com a Sofia, ele se identifica muito, pois ambos foram adotados e são negros. Ele entende as questões dela e tenta trazê-la para o mundo, suprindo a carência da mãe".

Entre as características de Samuel, Juan Paiva destaca a sua ligação com o pai, interpretado por Tony Ramos. "O Samuel é um cara que foi adotado e tem um respeito enorme pelo pai. Ele foi criado em um ambiente de muito afeto e sente segurança naquela família, quer retribuir o que o pai fez por ele. Por isso, ele é centrado, doutrinado e respeitador. Ele se dedica à profissão e à responsabilidade que lhe foi dada, expõe suas ideias e protege a família de alguma maneira".

Ele é o espelho do pai, por conta da gratidão que sente pelo afeto recebido. O pai enxerga nele um filho prodígio, recíproco nos sentimentos. Samuel tem uma dedicação que atrai a confiança e o olhar cauteloso do pai. Ele vê o pai com muito afeto e carinho, cuidando e protegendo. Se a novela em algum momento caminhar para ele assumir o posto do pai, será merecidamente, pois ele se dedica a tudo e faz boas escolhas para a vida.

