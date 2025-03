Após perder 35kg, Gaby Amarantos diz: 'Tinha o sonho de estar nesse corpo'

Após perder 35kg, Gaby Amarantos, 46, falou sobre o corpo em entrevista a Glamour Brasil.

O que aconteceu

A cantora conta que repensou seus hábitos ao receber um diagnóstico de pré-diabetes. "Recebi um diagnóstico há mais de dois anos de pré-diabetes. Esse quadro é familiar, tanto por parte de pai quanto de mãe. Perdi há dois meses uma tia materna para essa comorbidade, então ela bateu na minha porta, mas eu não abri. Falei: 'Caramba, preciso de uma mudança radical, porque não vou deixar essa doença me pegar'. Levei a sério e investi na minha saúde".

Ela revelou detalhes do tratamento. "Foi um longo tempo trabalhando. Já tomei esses remédios da moda e tive vários efeitos rebote. Meu tratamento não foi acessível nem fácil, mas me deu a oportunidade de acompanhar outras pessoas na internet que faziam dieta com pouco dinheiro. Não é um processo fácil; eu já estive do outro lado, é difícil engatar nessa e continuar, por isso, é importante ter quem te apoie, que te estimule, que te chamem para caminhar ao invés de beber. Ter pessoas que realmente vão te ajudar no processo".