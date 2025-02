O discurso de Diogo Almeida ao ser eliminado no BBB 25

Na noite desta terça-feira (25), Diogo Almeida foi o mais recente eliminado do BBB 25, recebendo 43,93% dos votos do público. Sua saída causou grande impacto na casa, especialmente em sua mãe, Vilma, e em Aline, sua affair no jogo. Tanto a policial, quanto a mãe do ator foram amparadas pelos demais brothers. Mas antes de deixar a casa, Diogo se despediu.

O que ele disse

Antes de atravessar a porta de eliminação, Diogo fez questão de compartilhar algumas palavras com seus colegas de confinamento. "Joguem, mas não deixem de seguir também o coração de vocês, o afeto. Esse BBB é um BBB que fala de jogo, mas também fala de afeto. Não é à toa que viemos com pessoas que a gente ama. Não esqueçam disso: joguem, mas não passem por cima de ninguém!", declarou o ator.