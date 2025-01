Empresas de Rodrigo Bocardi somam mais de R$ 2,3 mi em dívidas tributárias

Apresentador foi condenado pela Justiça de São Paulo a pagar ao Banco Itaú a quantia de R$ 580.772,69, em 2019. A 1ª Vara Cível entendeu que o profissional não pagou parcelas de um empréstimo firmado no início daquele ano com a instituição bancária.

Após travar disputa judicial por meses contra o banco, Bocardi homologou um novo acordo para pagamento dos valores pendentes. Os mais de R$ 580 mil foram quitados em três parcelas.

Durante o processo, a defesa de Bocardi pediu a impugnação da cobrança, alegando que o título de crédito firmado com o banco era inexigível, pois não teria a assinatura de pelo menos duas testemunhas. Além disso, o jurídico de Bocardi considerou abusiva a cobrança, acusando a instituição bancária de apresentar cálculos irregulares e desatualizados.

[Bocardi e a empresa] usufruíram do crédito disponível na conta corrente e, agora, no momento de cumprir com suas obrigações, tentam escusar-se de maneira vil, com alegações infundadas e não amparadas pelo nosso ordenamento jurídico.

Departamento jurídico do Itaú, à época

