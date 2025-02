Bocardi rompe silêncio sobre demissão da Globo: 'Consciência tranquila'

Ele afirmou que nos 25 anos de emissora agiu sempre dentro dos "mesmos princípios", por isso está com a "consciência tranquila". "E de crítica, de cobrança, e eu tentado ser a voz de todos ali, fazendo as críticas contundentes muitas vezes não agradando a todos. Mas quero dizer a vocês que nesse período eu atuei da mesma forma, 25 anos, com os mesmos princípios. É isso que deixa minha consciência tranquila, bem tranquila".

Bocardi falou que pretende se conectar mais com os seguidores e deixou em aberto seu futuro na TV. "Quero dizer que vou aparecer mais vezes aqui, a gente vai se falar mais e vai tá junto. E quem sabe em outros lugares falando bom dia, boa tarde, boa noite. Vai ser o quê? Tem um futuro bonito. Temos muitos caminhos para percorrermos juntos".

O apresentador desejou boa sorte a quem for substituí-lo no Bom Dia SP. "Fiquem bem, aceite essa minha tranquilidade, o agradecimento a vocês, à TV Globo. Boa sorte ao Bom Dia SP, que continue sendo a potência que sempre foi. E a gente se vê. O final de semana está chegando. Curta da mesma forma que eu vou curtir. E amanhã? Já sabe: durma até a hora de acordar".

Globo demite Rodrigo Bocardi

Globo anunciou demissão de Bocardi, na quinta-feira (30), por "descumprir normas éticas" do jornalismo da emissora. Procurado, o canal disse que não dará mais detalhes sobre o desligamento do profissional. Saída do jornalista, no entanto, expõe "teto de vidro" e relação com políticos, que geraram desgaste nos bastidores.