De Marília Gabriela e Fausto Silva a Bocardi: os nomes que marcaram o BDSP

Um dos repórteres mais emblemáticos da TV brasileira também fez parte do elenco do BDSP. Kubrusly conduzia reportagens no telejornal paulistano e também estava presente na celebração dos 10 anos do programa.

Mariana Godoy

Mariana Godoy apresentando o 'Bom Dia São Paulo' Imagem: Reprodução/TV Globo

A jornalista foi uma das âncoras mais longevas do jornal — ela ficou à frente da bancada do BDSP de 2001 a 2010. Neste período o noticiário passou a trazer cada vez mais temas sociais das comunidades locais e abriu espaço para notícias do interior do estado.

Rodrigo Bocardi