Luto em 'Mania de Você': personagem inesperada investiga morte de Volney

Viola (Gabz) e Volney (Paulo Rocha) em 'Mania de Você' Imagem: Divulgação/Globo

Mavi pede perdão a Luma. Daniel tenta tranquilizar Michele. Marcel e Rodhes ficam surpresos com a decisão de Viola de continuar a trabalhar no Violeta. Ísis pede ajuda de Leidi para executar seu plano. Luma se surpreende ao ver Viola, e as duas discutem.

A novela "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

