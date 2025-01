'Garota do Momento': pai biológico de Carlito é a drag Verônica Queen

Érico foi casado com Marlene (Ana Flávia Cavalcanti) no passado e ela engravidou. Quando o menino ainda era pequeno, ele se entendeu homossexual e ambos decidiram que seria melhor que ela criasse o filho longe do pai, para que a criança não sofresse discriminação.

De lá pra cá, Érico continuou enviando dinheiro para Marlene para ajudá-la nas despesas, mas nunca mais viu o filho. O pai de Carlito é uma pessoa honesta e gentil.

Ele ganha a vida como transformista. O ex de Marlene se apresenta na noite como Verônica Queen.

Érico (Silvero Pereira) e Carlito (Caio Cabral) em 'Garota do Momento' Imagem: Léo Rosário/Globo

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.