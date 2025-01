'Garota do Momento': Resumo dos capítulos da novela de 27/1 a 1º/2

Maristela e Juliano acusam Beatriz e Carmem de impostoras. Bia passa mal. Anita desconfia de que Nelson está envolvido no sumiço de Laika. Maristela, Zélia e Juliano tentam convencer Clarice de que Beatriz mente. Orlando observa Ana Maria. Maristela se preocupa com Arlete. Eugênio e Violeta se despedem de Raimundo. Jacira encontra Laika. Beatriz e Carmem procuram Clarice.

Terça-feira, 28 de janeiro

Clarice expulsa Beatriz e Carmem de sua casa. Maristela e Juliano ameaçam Zélia. Bia garante a Ronaldo que descobrirá as intenções de Beatriz. Alfredo reconhece Laika. Beto protege Beatriz de jornalistas. Carmem tem uma ideia para provar a Clarice que Beatriz diz a verdade. Nelson assume que foi ele que soltou Laika. Lígia provoca Clarice. Beto sonda Raimundo sobre o passado dos Alencar. Bia volta para casa. Eugênia cai na armadilha de Jacira. Anita pede o desquite a Nelson. Arlete comenta com Beatriz que Bia pode ser sua neta. Basílio chantageia Juliano.

Quarta-feira, 29 de janeiro

Basílio ameaça Juliano. Arlete conta a Beatriz a história de Valéria e Juliano. Orlando procura Iolanda. Edu e Guto apoiam Anita. Clarice pensa sobre conversa com Beatriz e Carmem. Arlete pressiona Maristela e Juliano para falar com Valéria. Topete pede Eugênia em namoro. Zélia garante que ajudará Maristela e Juliano a seguir enganando Arlete. Marlene descobre o nome do antigo motorista dos Alencar. Bia confronta Beatriz.

Quinta-feira, 30 de janeiro