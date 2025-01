Após perder 30 kg, Cacau Protásio revela o que motivou emagrecimento

Cacau Protásio, 49, comenta sobre emagrecimento que a levou a perder 30 kg.

O que aconteceu

Atriz revela motivo para começar processo de emagrecimento. "Não aguentava mais usar salto alto, não tinha resistência para trabalhar, ficar em pé, entrava em cena... Minha chave virou quando vi que não estava conseguindo trabalhar", disse ao Extra.

Cacau Protásio ignora críticas sobre seu corpo e faz as coisas como quer. "A maioria que fala do outro e se incomoda, reflete, na verdade, o que ela está sentindo. Quando fala demais é porque não está bem com ela mesma. Mas não sigo o que as outras pessoas falam, não. Estou feliz do jeito que estou caminhando."