Troca de mensagens expõe flerte inicial entre Blake Lively e Justin Baldoni

Prints de mensagens trocadas entre Blake Lively, 37, e Justin Baldoni, 41, sugerem uma troca amistosa e até um flerte tímido entre os dois antes do conflito que instaurou nos bastidores de "É Assim Que Acaba".

O que aconteceu

Os advogados de Baldoni explicam que, no início dos trabalhos do longa, Bladoni e Lively trocavam mensagens de texto diariamente. Segundo eles, o ator e a atriz "compartilharam histórias e fotos de suas vidas, lamentaram doenças familiares e trocaram piadas e memes".

Algumas dessas mensagens foram anexadas ao processo e mostram Blake em atitude até carinhosa com o diretor do longa. "É uma sensação tão boa fazer um trabalho do qual temos orgulho. E fazê-lo juntos. Simplesmente faz sentido quando encontramos", diz a esposa de Ryan Reynolds em um dos textos, divulgados nesta terça-feira (28) pelo jornal britânico Daily Mail.