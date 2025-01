Sem-vergonha, ousada: elenco de 'Beleza Fatal' promete novela sem moralismo

Raphael Montes diz não acreditar em tramas que "apontam o dedo" para o telespectador. "As novelas dos anos 1990 pautaram muito as mudanças da nossa sociedade. Evoluímos porque autores de novela trataram de determinados temas, mas não de maneira didática, não de maneira moralista, mas, sim, dramática, pegando pela emoção e não pela razão."

"Beleza Fatal" é uma novela despudorada. A vilã fala absurdos, e eu não preciso que alguém diga que aquilo é um absurdo. [...] Eu fiz de propósito. Detestaria fazer uma novela didática ou moralista. Raphael Montes

Entre temas abordados nos primeiros dez capítulos estão a transfobia e relacionamentos abusivos. Na história, o cirurgião Tomás (Murilo Rosa) se envolve com Andréa (Kiara Felippe), uma mulher trans que enfrenta o preconceito da família do médico. Paralelamente, Gisela (Julia Stockler) vive um relacionamento abusivo com Rog (Marcelo Serrado), que recorre a manipulações como gaslighting e depreciação para controlá-la. Essas questões são abordadas de maneira dramática e envolvente, sem didatismo, ao longo da trama.

Tal qual Pitanga, Giovanna Antonelli defende que "Beleza Fatal" não "testa a inteligência" do público. "Raphael não é óbvio, não tem medo de carregar nas tintas. Ele não coloca o público em um lugar pequeno, coloca lá em cima. Quando a gente pode absorver uma história de igual para igual, ele [Raphael] não está tentando nossa inteligência. Ele fala o que é."

Não tem como a gente não se sentir envolvido fazendo parte disso. Ele não tem medo de expor essas situações, e a gente não teve medo de representar e de fazer. Ninguém questionou. Todo mundo vestiu a camisa. Giovanna Antonelli

Para Camila Queiroz, a novela traz discussões importantes "sem atacar ninguém". "Uma das maiores funções de uma novela é levar o debate para dentro de casa. A gente põe o dedo na ferida, sem atacar ninguém. Acredito que acima de tudo, [questões estéticas] são escolhas pessoais. Mas falamos de como cada vez mais, nós, mulheres, estamos sob a pressão estética, do que é perfeito, do que é aceitável."