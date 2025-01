Poze do Rodo desabafa após operação policial no Rio: 'É revoltante'

Poze do Rodo, 25, se revoltou após uma operação policial no Rio de Janeiro nesta sexta-feira (24).

O que aconteceu

O funkeiro gravou vídeos para desabafar sobre a situação dos complexos do Alemão e da Penha. "Ontem fui no Complexo do Alemão, entreguei mais de seis toneladas de alimentos para a rapaziada que precisa, qual a resposta do governo? A resposta é essa daí. A gente foi lá, operação", disse ele nos stories do Instagram.

Poze também lamentou a morte do morador Carlos André Vasconcelos, atingido por uma bala perdida durante a operação. "Aí morreu um jardineiro, trabalhador. Aí você vai fazer uma música em cima disso daí [e dizem:] 'Ah, tá fazendo apologia'. Apologia é o c*ralho, vocês não entendem a nossa revolta, não", afirmou.