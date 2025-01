Cantora de forró é sequestrada após show em Fortaleza; dois são presos

Durante uma blitz de trânsito, policiais militares do Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE), juntamente com guardas municipais, identificaram um veículo em atividade suspeita e que tentou se evadir da fiscalização. Com a abordagem, os agentes de segurança identificaram que se tratava de um crime e, logo em seguida, dois homens tentaram fugir, mas foram capturados.

No local foram capturados em flagrante um homem, de 32 anos, e outro homem, de 31 anos, que já possui antecedentes criminais por ameaça, roubo a pessoa e crime de trânsito. O segundo suspeito capturado estava com um mandado de prisão preventiva em aberto pelos crimes de receptação, roubo, adulteração de sinal identificador de veículo. Ambos foram conduzidos para a Delegacia do 32º Distrito Policial (32º DP), onde foram autuados pelo crime de extorsão mediante sequestro. Na delegacia, também foi efetivado o cumprimento da ordem de prisão contra um dos suspeitos e, em seguida, a dupla foi colocada à disposição do Poder Judiciário.

SSP-CE