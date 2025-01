Influenciadora é encontrada morta após viagem para audição em reality show

Um porta-voz da polícia informou que a suspeita é de que a causa da morte teria sido uma overdose, mas a família rebateu a hipótese. "A minha filha nunca usou drogas pesadas, pergunte para qualquer um. Aposto minha vida que o resultado do exame toxicológico provará que ela não tinha drogas pesadas no organismo", disse a mãe da influenciadora.

Reyna Dunlap tinha o sonho de entrar no reality show Baddies Midwest Imagem: Reprodução/Instagram

A família iniciou uma vaquinha para arrecadar fundos para o velório e também para uma investigação particular da morte de Dunlap. Kira, irmã de Reyna, gravou um vídeo aos prantos e fez um apelo pedindo informações de quem teve contato com a influenciadora antes de sua morte.

É muito importante porque algo ruim aconteceu com ela e estamos tentando entender o que aconteceu. Se alguém souber de algo, por favor, me avise e mande mensagem. Estou realmente contando com vocês. Irmã da vítima

A família confirmou que as últimas compras da influenciadora foram próximas às boates em que estavam as estrelas do elenco do reality show. "Ela já conhecia alguns integrantes do Baddies. [...] Ela estava seguindo onde as Baddies estavam porque ela queria tentar entrar nesse programa", relatou a irmã.

Agora, os familiares de Dunlap esperam conseguir recursos para uma autópsia independente para a influenciadora. Eles também tentam entender com quem Reyna esteve nas últimas horas de sua vida. Passada a investigação, a família espera fazer um memorial em Maryland.