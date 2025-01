'Minha avaliação saiu': famosos comentam polêmica 'lista de influs' vazada

A quinta-feira (23) foi marcada pelo vazamento de uma planilha que avaliava o desempenho de muitos famosos no mercado publicitário. Todas as avaliações eram feitas sobre anonimato e traziam relatos sobre a experiência de trabalhar com as pessoas ali listadas, nomes como Gisele Bündchen, Bruna Marquezine, Anitta, Ludmilla, etc.

Qualquer pessoa podia editar a planilha sem se identificar, motivo pelo qual não é possível saber a veracidade das respostas. Ainda assim, a lista repercutiu muitos, e alguns influenciadores se posicionaram a respeito. Confira:

Carla Diaz

Criticada por supostamente ter aproveitado uma publicidade para "encher a geladeira de sorvete", Carla Diaz aproveitou a repercussão para fazer outra publi.