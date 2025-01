Como 'Parasita', 'Ainda Estou Aqui' pode vencer 2 grandes prêmios no Oscar

"Ainda Estou Aqui" concorre ao Oscar 2025 nas categorias de melhor filme, melhor filme internacional e melhor atriz, com Fernanda Torres. Com as duas primeiras indicações, o longa brasileiro é a 8ª produção a concorrer em ambas as categorias.

Caso a produção dirigida por Walter Salles leve as duas estatuetas para casa, "Ainda Estou Aqui" será o segundo filme a conseguir tal feito. A primeira vez que um longa levou ambos os prêmios foi em 2019, quando o sul-coreano "Parasita" venceu melhor filme e melhor filme internacional.

Além de "Ainda Estou Aqui" e "Parasita", os títulos que concorreram nas duas categorias são: "Z" (1969), "A Vida É Bela" (1997), "O Tigre e o Dragão" (2000), "Amor" (2012), "Roma" (2018) e "Zona de Interesse" (2024).