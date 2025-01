Flávia Oliveira x Demétrio Magnoli: 5 tretas dos jornalistas da GloboNews

Não foi uma, nem duas vezes: os bate-bocas entre os jornalistas Flávia Oliveira e Demétrio Magnoli já são parte da programação da GloboNews. Relembre alguns deles:

Discurso de Trump contra diversidade

Gente? No GloboNews, ao afirmar que não enxerga discurso supremacista no discurso de Donald Trump, Demétrio Magnoli foi CATEGORICAMENTE corrigido por Flávia Oliveira: "Quem se beneficia é o homem branco e hétero".



Durante a cobertura da posse de Donald Trump, na terça-feira (21), Flávia Oliveira afirmou que a decisão de extinguir políticas de inclusão e diversidade é um sinal do discurso supremacista branco do presidente americano. Demétrio Magnoli disse que "deve ter perdido" o trecho supremacista branco do discurso de Trump, ao que Flávia respondeu: "Só perdeu se não compreendeu o sentido do texto, Demétrio. Me parece bastante clara a indicação supremacista".