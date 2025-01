Personagem importante de 'Mania de Você' vai morrer após volta de Molina

Um personagem de destaque não deve chegar até o fim de "Mania de Você" (Globo).

O que vai acontecer

A parceria entre Viola (Gabz) e Volney (Paulo Rocha) começa a não dar muito certo após Mércia (Adriana Esteves) descobrir tudo. A chef de cozinha pede que o comparsa investigue minuciosamente a vida da companheira e correrá um risco alto.