'Plumas e Paetês' está de volta: oito protagonistas da novela já morreram

Elizabeth Savala e Claudio Marzo em 'Plumas e Paetês' Imagem: Divulgação/Globo

José Wilker

José Wilker faleceu em 2014, vítima de um infarto fulminante, aos 69 anos. Na trama de 1980, ele interpretou Renato, personagem que engravida a protagonista, Marcela (Elizabeth Savalla), e a abandona.

O ator, dramaturgo e crítico de cinema teve duas filhas: Mariana (com a atriz Renée de Vielmond) e Isabel (com a atriz Mônica Torres).

José Wilker em 'Plumas e Paetês' Imagem: Nelson Di Rago/Globo

Eva Wilma

Outro ícone da teledramaturgia que já nos deixou foi Eva Wilma, que deu vida a Rebeca em "Plumas e Paetês". A atriz morreu em 2021 em decorrência de um câncer no ovário, aos 87 anos. Foi casada com John Herbert, também presente no elenco da novela, com quem teve dois filhos, e com Carlos Zara. Sua última novela foi "O Tempo Não Para" (2018).