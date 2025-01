Fernanda Souza se desculpa com família do 'Ilhados': 'Falha humana'

Andressa Araújo, participante do "Ilhados com a Sogra 2" (Netflix), criticou a apresentadora Fernanda Souza após sua família ser "esquecida" em uma fala da apresentadora. Fernanda se retratou no Instagram, e disse que teve um "lapso de memória".

O que aconteceu

Fernanda Souza parabenizou as famílias participantes do programa, mas não citou a família Araújo. "Vou aproveitar para mandar um beijo pra todos os participantes do programa. Todo mundo que fez parte dessa história, que fez tudo isso acontecer. As nossas torcidas, o nosso ranço, as nossas lágrimas, as gargalhadas, os aprendizados, as identificações. Tudo que vocês entregaram, ali, no programa".