Favorita ao Oscar, Zoe Saldaña posa seminua em capa de revista; veja

No perfil da revista no Instagram, onde as fotos também foram divulgadas, seguidores não hesitaram em expor suas opiniões. "Isto é muito ousado para a BAZAAR. Não precisa mostrar tanto na minha opinião. A Zoe é absolutamente linda. Só não entendo o motivo de ser tão explícito", disse um; "É um pouco demais para uma capa. Não me importo se essa foto nua estiver em um editorial, mas eu particularmente não quero ela na minha mesa de centro pelo próximo mês", escreveu outra; "Adoro a Zoe, mas esta capa não é nada de bom gosto", afirmou uma terceira.

Por outro lado, teve quem enaltecesse a artista. "A foto da capa dela é magnífica", apontou uma. "Linda e elegante!", elogiou outra; "A melhor", se derreteu mais um.