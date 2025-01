Bia Miranda e Gato Preto fazem chá revelação e revelam nome de bebê

Bia Miranda, 20, fez o chá revelação de seu bebê com Samuel Sant'anna, o Gato Preto, 31, nesta quarta-feira (22).

O que aconteceu

A ex-peoa de "A Fazenda" fez uma festa para descobrir o sexo da criança que está esperando. Ela postou um vídeo do momento no Instagram, mostrando os dois vestidos com roupas rosa e vermelho, ligadas à decoração da festa.

A fumaça vermelha confirmou que Bia e Samuel estão à espera de uma menina. "Sabia! É menina, Maysha!", disse ela, confirmando o nome da filha. "Samuel se embolou com as cores e não sabia mais que vermelho era menina e preto menino", brincou a influenciadora sobre a reação de Gato Preto.