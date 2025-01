Aos 64, Maria Padilha conta motivo de ter se afastado das novelas

Padilha ainda desabafou sobre o etarismo. Segundo a artista, ela sofreu com comentários maldosos nas redes sociais. "Já sofri, principalmente em rede social, né? Foram de pessoas mais caretas, mais ignorantes. Agora, a gente já tá há dez anos juntos, então... já deu, né? As pessoas idealizam um casal. Se você for ver de perto, ninguém é normal, nenhum casal é normal. Mas, acredito que isso esteja mudando. Acho que existe uma tentativa de uma conscientização, de que não é bacana discriminação nenhuma, de espécie alguma. Seja etarismo, racismo. Agora, existe uma maior consciência e se fala mais disso, tem mais debates. Até na ficção, nas novelas, nas peças, há esse desejo de romper com esses preconceitos. Mas, sobre o etarismo, tem a questão da escalação das atrizes também. Quanto mais houver mulheres nas produções, autoras em cargos de poder, isso vai melhorar, porque o etarismo atinge muito mais as mulheres do que os homens. No fundo, o etarismo está muito ligado ao machismo".

Maria Padilha analisou, ainda, o atual momento de sua carreira e o que planeja para o futuro. "Quando acabou a pandemia, eu comecei a fazer séries, filmes, entrar nesse mercado que eu não conhecia. Foi muito legal para mim. Então, eu estou recebendo muitas propostas, também estou muito criativa. O reencontro com o próprio Tchekhov, eu fiquei sempre muito estimulada. Nossa, que autor! Ele deixa a gente muito sensível a tudo, como uma antena parabólica. Eu tive também um reencontro com o Leonardo Medeiros, esse ator que eu já tinha trabalhado em duas situações muito interessantes, em teatro. É um momento de muita criatividade, muita ebulição. Agora, também tenho que parar um pouquinho, tomar um pouco de conta de mim, porque a peça é cansativa, a gente faz muitas sessões por semana e sempre viajando. Foi Rio, Belo Horizonte, agora é São Paulo, depois será Brasília. Quando a gente ficar mais velha, a gente tem que cada vez se cuidar mais. Eu tô um pouco mal cuidada, mas eu tô muito feliz, inspirada, cheia de ideias, cheia de criatividade, de ideias e de vontade de realizar novos trabalhos".