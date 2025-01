Alvo do BBB 25: entenda por que Diego se tornou o mais criticado da casa

Em uma dinâmica que aconteceu na primeira semana, Diego Hypolito foi um dos mais escolhidos para ficar "fora do jogo" de outros participantes. Na ocasião, muitos justificaram que o atleta queria aparecer mais do que qualquer um, além do fato dele se autodenominar mentiroso.

Eu sinto que o Diego quer muito ser o centro. Ele meio que se encontra nos grupinhos e quer falar, se mostrar muito e isso dá um certo incômodo na gente Eva, ao justificar tirar o ginasta de seu jogo, no BBB 25

Nem mesmo Mateus poupou Diego de críticas por conta de seu exibicionismo. "Todo mundo quer aparecer, quer ter um momentinho bacana, todo mundo tem essa mesma 'pira' aqui dentro. Mas eu acho que o Diego, às vezes, quer aparecer de uma forma muito além e isso me incomoda. Isso me incomodou desde o primeiro dia, quando a gente fez a roda. Ele é muito pavão", disse em conversa a sós com Vitória Strada.

O fato de Hypolito afirmar que era mentiroso também prejudicou suas relações na casa, principalmente com os moradores do quarto fantástico. "Algumas atitudes que o Diego tem não batem com pessoas que eu gosto. Primeiro, o cara se autodenominou 'mentiroso'. Imagina, eu te conheço hoje e falo: 'Sou mentiroso'. Como você vai confiar na pessoa?", afirmou Gabriel.

Mesmo que Diego se esforce para manter relações na casa, os participantes também começaram a criticar os assuntos trazidos pelo brother. Na visão da maioria, o ginasta só fala sobre sua infância sofrida, seus problemas e suas histórias de superação.